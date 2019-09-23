Эстонские знатоки заняли второе место на этапе Кубка Балтии в Латвии

Игра проходила по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" на русском языке. Вопросы задавались для всех команд одновременно, ответы сдавались в письменном виде после минуты обсуждения, за каждый правильный ответ командам начислалось одно очко. За два дня было задано 72 вопроса, эстонским знатокам удалось ответить на 48 из них. Первое место заняла команда "Рабочее название" из Санкт-Петербурга, в составе которой играли бывшие знатоки телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Либер, Сергей Николенко и Михаил Левандовский. Бронзу разделили "Сцилла" из Германии и "Зоопарк" из Беларуси у обеих команд по 46 правильных ответов.

Еще одна таллиннская команда — "Панические атаки" разделила 5-е место с рижским "X-промтом".

Всего в турнире принимали участие 57 команд, восемь из них представляли Эстонию. Турнир "Бархатный сезон" является одним из этапов Кубка Балтии, который проводится в течение календарного года в Эстонии (Нелиярве), Латвии (Рига, Саулкрасти, Сигулда) и Литве (Клайпеда).

Ближайшая игра таллиннского клуба "Что? Где? Когда?" состоится в воскресенье 29 сентября в 12.00 в Кесклиннаском молодёжном центре (Рауа, 23). Принять участие в игре может любой желающий. Более подробная информация ЗДЕСЬ.