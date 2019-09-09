09.09.2019, 16:40

Эстонские знатоки привезли бронзу чемпионата мира по "Что? Где? Когда?"


rus.delfi.ee
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Что? Где? Когда?
Что? Где? Когда?

Таллинская команда по игре "Что? Где? Когда?" (капитан Артемий Беляев) заняла третье место в группе С чемпионата мира, который проходил в Баку, и завоевала бронзовые медали.

По итогам трех отборочных туров все команды турнира были распределены на три финальные подгруппы. В главной из них — группе А — разыгрывалось звание чемпиона мира, которое завоевала команда Михаила Савченкова (Москва). Однако медали вручались за призовые места в каждой из подгрупп.

В группе С победу одержала команда известного знатока элитарного клуба Балаша Касумова, верно ответившая на 17 вопросов из 30. Второе место — у команды Сергея Януковича из Беларуси. Таллиннская команда в борьбе за третье место лишь на один правильный ответ опередила команды Максима Мозуля из Германии и Вадима Ермака из Латвии.

Эта бронза стала первой медалью в истории, которую завоевывают эстонские знатоки за 17-летнюю историю чемпионатов мира по "Что? Где? Когда?". Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

За поддержку на чемпионате мира команда благодарит компанию Admiral Markets в лице CEO Сергея Богатенкова и со-основателей Александра Цихилова и Дмитрия Лауша.

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