17.09.2019, 23:20

Эстонские волейболисты проиграли и вылетели с чемпионата Европы


rus.delfi.ee
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Eesti võrkpallikoondis kohtus Hollandiga
Robert Täht: see kaotus tuleb unustada, reedel oleme hoopis teise näoga!Foto: Andres Putting

Поражение от Голландии стало последней горькой каплей в неудачном для Эстонии чемпионате Европы по волейболу. Впереди еще матч с Украиной, но он уже не будет иметь для нас турнирного значения.

Первая партия, по ходу которой преимущество сборной Эстонии достигало внушительных +8 очков, давала надежды на успешный исход матча и продолжение борьбы за путевку в 1/8. Но победа в первом сете была лишь обманчивой надеждой. В дальнейшем сборная показала свою обычную игру о множеством ошибок и закономерно уступила.

Мы едем домой, но в конце чемпионата можем не пустить сборную Украины дальше, выиграв свой матч. Жаль, что эта гипотетическая победа будет единственной у нашей волейбольной сборной.

Эстония — Голландия — 1-3 (25:22, 19:25, 19:25, 20:25)

Результаты матчей дня:

Группа А:
Греция — Португалия — 1-3 (25:19, 21:25, 23:25, 17:25)
Италия — Болгария — 3-1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:17)

Группа В:
Австрия — Испания — 2-3 (23:25, 28:26, 23:25, 25:23, 11:15)
Словакия — Бельгия — 0-3 (23:25, 20:25, 15:25)

Группа С:
Словения — Северная Македония — 1-3 (24:26, 28:30, 25:19, 24:26)

Группа D:
Черногория — Польша — 0-3 (10:25, 17:25, 19:25)

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