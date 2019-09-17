Эстонские волейболисты проиграли и вылетели с чемпионата Европы

Первая партия, по ходу которой преимущество сборной Эстонии достигало внушительных +8 очков, давала надежды на успешный исход матча и продолжение борьбы за путевку в 1/8. Но победа в первом сете была лишь обманчивой надеждой. В дальнейшем сборная показала свою обычную игру о множеством ошибок и закономерно уступила.
Мы едем домой, но в конце чемпионата можем не пустить сборную Украины дальше, выиграв свой матч. Жаль, что эта гипотетическая победа будет единственной у нашей волейбольной сборной.
Эстония — Голландия — 1-3 (25:22, 19:25, 19:25, 20:25)
Результаты матчей дня:
Группа А:
Греция — Португалия — 1-3 (25:19, 21:25, 23:25, 17:25)
Италия — Болгария — 3-1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:17)
Группа В:
Австрия — Испания — 2-3 (23:25, 28:26, 23:25, 25:23, 11:15)
Словакия — Бельгия — 0-3 (23:25, 20:25, 15:25)
Группа С:
Словения — Северная Македония — 1-3 (24:26, 28:30, 25:19, 24:26)
Группа D:
Черногория — Польша — 0-3 (10:25, 17:25, 19:25)
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