Эстонские волейболистки взяли у румынок только один сет

Поражение 1-3 осложнило попадание женской сборной Эстонии по волейболу в следующую стадию чемпионата Европы.
Во вторник сборная Эстонии встретится с фаворитками группы C - командой Нидерландов. Ключевая встреча состоится в среду, когда соперником нашей команды станет сборная Азербайджана. Победа в этой встрече со счетом 3-0 или 3-1 позволит сохранить шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.
В других группах сенсаций пока не случилось - в группе D уверенно лидируют сборные России, Словакии и Германии, в группе B на верху таблицы Италия, Польша и Бельгия, а в группе A - Сербия и Турция.
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