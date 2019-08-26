26.08.2019, 13:13

Эстонские волейболистки взяли у румынок только один сет

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Võrkpalli EM-finaalturniir Eesti vs Horvaatia
Võrkpalli EM-finaalturniir Eesti vs HorvaatiaFoto: Jaanus Lensment

Поражение 1-3 осложнило попадание женской сборной Эстонии по волейболу в следующую стадию чемпионата Европы.

Во вторник сборная Эстонии встретится с фаворитками группы C - командой Нидерландов. Ключевая встреча состоится в среду, когда соперником нашей команды станет сборная Азербайджана. Победа в этой встрече со счетом 3-0 или 3-1 позволит сохранить шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.

В других группах сенсаций пока не случилось - в группе D уверенно лидируют сборные России, Словакии и Германии, в группе B на верху таблицы Италия, Польша и Бельгия, а в группе A - Сербия и Турция.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: