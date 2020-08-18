Эстонские скутеристы завоевали две золотые медали чемпионата Европы

В классе OSY-400 не было равных Рене Сууку, который досрочно завоевал чемпионский титул по итогам трех заездов.

В классе GT-30 по итогам четырех гонок победителем стал Карол Соодла, опередивший 12 участников.

В молодежном классе GT-15 стартовали 16 пилотов, в том числе 6 из Эстонии. Лучшим из них стал Эрик Пихлак, завоевавший серебьряную медаль.

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в чемпионате Европы принимали участие представители семи стран.