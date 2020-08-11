Эстонские регбистки сыграли на новом стадионе с женской командой НАТО

Вслед за показательным матчем женских команд состоялся поединок чемпионата Финляндии, в котором принимает участие мужская команда таллинского "Калева". На новом стадионе калевцы победили финский "Порвоо" - 40:24.

Следующий домашний поединок "Калев" сыграет 22 августа против соседа по турнирной таблице "Ювяскюля". После двух туров обе команды выиграли по одному матчу и потерпели по одному поражению. В высшем дивизионе финского первенства принимают участие 7 команд.

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