11.08.2020, 20:10

Эстонские регбистки сыграли на новом стадионе с женской командой НАТО

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Эстонские регбистки сыграли на новом стадионе с женской командой НАТО
Tallinn Kalev naiskond vs NATO naiskondJoosep Martinson

У эстонских регбистов появился свой стадион. В матче открытия игровой площадки в Тискре регбистки таллиннского "Калева" сыграли с женской командой НАТО. Поединок проходил в формате олимпийского регби 7х7.

Вслед за показательным матчем женских команд состоялся поединок чемпионата Финляндии, в котором принимает участие мужская команда таллинского "Калева". На новом стадионе калевцы победили финский "Порвоо" - 40:24.

Следующий домашний поединок "Калев" сыграет 22 августа против соседа по турнирной таблице "Ювяскюля". После двух туров обе команды выиграли по одному матчу и потерпели по одному поражению. В высшем дивизионе финского первенства принимают участие 7 команд.

Спортивный комплекс под Табасалу в Тискре, помимо площадки для регби, включает два поля для крикета. Комплекс строится на частные средства - генеральным спонсором выступает букмекерская контора Sportsbet.

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