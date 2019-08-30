30.08.2019, 16:10

Эстонские подводники завоевали две медали на чемпионате Европы


rus.delfi.ee
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Anastassia-Anna Kunitsõna (vasakul) poodiumil
Anastassia-Anna Kunitsõna (vasakul) poodiumilFoto: Eesti Allveeliit

На проходящем в Германии чемпионате Европы по подводному ориентированию две медали завоевали посланцы Эстонии.

Счет наградам открыли Владимир Куницын и Николай Товер, завоевавшие в упражнении "Карта" бронзовые медали.

В упражнении "Зона" серебряная медаль вручена Анастасии Куницыной. Все призеры чемпионата Европы представляют таллиннский клуб "Фортуна".

В 2020 году чемпионат Европы по подводному ориентированию пройдет в Эстонии на озере Вильянди.

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