30.08.2019, 16:10
Эстонские подводники завоевали две медали на чемпионате Европы
На проходящем в Германии чемпионате Европы по подводному ориентированию две медали завоевали посланцы Эстонии.
На проходящем в Германии чемпионате Европы по подводному ориентированию две медали завоевали посланцы Эстонии.
Счет наградам открыли Владимир Куницын и Николай Товер, завоевавшие в упражнении "Карта" бронзовые медали.
В упражнении "Зона" серебряная медаль вручена Анастасии Куницыной. Все призеры чемпионата Европы представляют таллиннский клуб "Фортуна".
В 2020 году чемпионат Европы по подводному ориентированию пройдет в Эстонии на озере Вильянди.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Это было убийство? Внезапная смерть 16-летней россиянки в Турции
Реальный возраст доктора Мясникова поразил пользователей Сети
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт