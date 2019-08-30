Эстонские подводники завоевали две медали на чемпионате Европы

Счет наградам открыли Владимир Куницын и Николай Товер, завоевавшие в упражнении "Карта" бронзовые медали.

В упражнении "Зона" серебряная медаль вручена Анастасии Куницыной. Все призеры чемпионата Европы представляют таллиннский клуб "Фортуна".

В 2020 году чемпионат Европы по подводному ориентированию пройдет в Эстонии на озере Вильянди.