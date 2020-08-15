Эстонские легкоатлеты выиграли командный чемпионат Балтии
В латвийском Огре завершился командный чемпионат Балтии по легкой атлетике. По итогам двухдневной борьбы первое место заняла сборная Эстонии, опередившая Литву всего лишь на одно очко.
В латвийском Огре завершился командный чемпионат Балтии по легкой атлетике. По итогам двухдневной борьбы первое место заняла сборная Эстонии, опередившая Литву всего лишь на одно очко.
Эстонские легкоатлеты набрали 276 очков, у Литвы 275 баллов, замкнула тройку Латвия - 247 очков.
В первый день турнира эстонские легкоатлеты победили в четырех видах программы - Ксения Балта (100 метров), Лаура Маахик (300 м/пр), Тийдрек Нурме (5000 м) и женская сборная Эстонии в эстафете 4х100 м.
Во второй день турнира победы одержали Анна-Мария Орель (молот), Марлеэн Мюлла (шест), Адам Келли (молот), Келли Неволихин (1500 м), Креэте Верлин (100 м/б) и Кейсо Педрикс (110 м/б).
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