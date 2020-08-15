Эстонские легкоатлеты выиграли командный чемпионат Балтии

Эстонские легкоатлеты набрали 276 очков, у Литвы 275 баллов, замкнула тройку Латвия - 247 очков.

В первый день турнира эстонские легкоатлеты победили в четырех видах программы - Ксения Балта (100 метров), Лаура Маахик (300 м/пр), Тийдрек Нурме (5000 м) и женская сборная Эстонии в эстафете 4х100 м.

Во второй день турнира победы одержали Анна-Мария Орель (молот), Марлеэн Мюлла (шест), Адам Келли (молот), Келли Неволихин (1500 м), Креэте Верлин (100 м/б) и Кейсо Педрикс (110 м/б).