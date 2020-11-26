Эстонские групповички начали чемпионат Европы с рекорда. Будет ли медаль?

Лидерство в этом виде программы захватила сборная Азербайджана (34,600), опередившая Израиль (34,100). На четвертом месте Украина (32.000), следом расположились Турция (31.900) и Франция (29.250).

Впереди - финал

Поскольку в групповых упражнениях участвуют лишь 6 команд, то все они автоматически попали в финал. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, а в пятницу гимнастки будут выполнять очень сложное с технической точки зрения упражнение 3 обруча+2 пары булав.

За сборную Эстонии в групповых упражнениях выступают Лаурабелль Кабриц, Эвелин Наптал, Алина Веселова, Арина Окаманчук и Кармели Рейска.

Докучаева попала в финал

В первый день турнира начали выяснять отношения в Киеве и юниорки. Маардуская гимнастка Эрика Докучаева пробилась в финал в упражнении с мячом, показав 7-й результат.

Вторая представительница Эстонии Анетте Вахер в упражнении со скакалкой заняла 9-е место, остановившись в шаге от финала (она - первая запасная).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике собрал в Киеве представительниц из 23 стран. Всего в украинской столице будет разыграно 8 комплектов медалей.