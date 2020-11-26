Эстонские групповички начали чемпионат Европы с рекорда. Будет ли медаль?

В Киеве стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Удачно выступили в групповом упражнении 5 мячей эстонские гимнастки. Они показали третий результат, установив личный рекорд - 32.000.
Лидерство в этом виде программы захватила сборная Азербайджана (34,600), опередившая Израиль (34,100). На четвертом месте Украина (32.000), следом расположились Турция (31.900) и Франция (29.250).
Впереди - финал
Поскольку в групповых упражнениях участвуют лишь 6 команд, то все они автоматически попали в финал. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, а в пятницу гимнастки будут выполнять очень сложное с технической точки зрения упражнение 3 обруча+2 пары булав.
За сборную Эстонии в групповых упражнениях выступают Лаурабелль Кабриц, Эвелин Наптал, Алина Веселова, Арина Окаманчук и Кармели Рейска.
Докучаева попала в финал
В первый день турнира начали выяснять отношения в Киеве и юниорки. Маардуская гимнастка Эрика Докучаева пробилась в финал в упражнении с мячом, показав 7-й результат.
Вторая представительница Эстонии Анетте Вахер в упражнении со скакалкой заняла 9-е место, остановившись в шаге от финала (она - первая запасная).
Чемпионат Европы по художественной гимнастике собрал в Киеве представительниц из 23 стран. Всего в украинской столице будет разыграно 8 комплектов медалей.
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