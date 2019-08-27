Эстонские гребцы пробились в полуфинал чемпионата мира

На чемпионате мира по академической гребле, который проходит в австрийском Линце, эстонская четверка (Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) пробилась через утешительный заезд в полуфинал.
Чтобы пробиться в полуфинал, нашим гребцам необходимо было финишировать в тройке лучших. С этой задачей они справились, финишировав в своем заезде вторыми вслед за норвежцами.
В полуфинале, который пройдет 29 августа, выступят 12 лодок. Пропуск на Олимпиаду-2020 получат 8 экипажей.
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