27.08.2019, 14:05

Эстонские гребцы пробились в полуфинал чемпионата мира


rus.delfi.ee
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Sõudmise MM-il pronksile tulnud neljapaat
Sõudmise MM-il pronksile tulnud neljapaatFoto: Detlev Seyb / FISA

На чемпионате мира по академической гребле, который проходит в австрийском Линце, эстонская четверка (Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) пробилась через утешительный заезд в полуфинал.

Чтобы пробиться в полуфинал, нашим гребцам необходимо было финишировать в тройке лучших. С этой задачей они справились, финишировав в своем заезде вторыми вслед за норвежцами.

В полуфинале, который пройдет 29 августа, выступят 12 лодок. Пропуск на Олимпиаду-2020 получат 8 экипажей.

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