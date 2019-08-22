Эстонские гребцы начинают битву за олимпийские билеты

25 августа в австрийском Линце начинается чемпионат мира по академической гребле, на котором пройдет отбор участников на Олимпиаду-2020 в Токио.
На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро единственную медаль завоевала для Эстонии четверка гребцов. Как и в Бразилии, за победу в олимпийском Токио среди четверок будут соперничать только 10 лодок, отмечает Eesti Päevaleht.
В Токио через Линц и Люцерн
На чемпионате мира в Линце разыграют 8 мест на Олимпиаду. Кому достанутся оставшиеся два билета, станет известно в следующем году на регате в Люцерне.
За сборную Эстонии на чемпионате мира будут выступать Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо. По сравнению с олимпийским стартом в Рио произошла одна замена - вместо Андрея Ямся в квартет включен Каур Куслап, который имеет богатый опыт выступления в четверке. Два года назад он входил в состав четверки, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира в США.
Ямся выступит на одиночке
На чемпионате мира в Линце эстонские гребцы выступят еще в двух классах судов. На одиночке будет выступать Ямся, а в двойке выйдут на старт Стен-Эрик Андерсон и Юри-Микк Удам.
Одиночники разыграют на чемпионате мира 9 мест на Олимпиаду (в Токио выступят 32 лодки), среди двоек - 11 (к Олимпиаде допустят 13 лодок).
"Наша цель в Линце - показать лучшие гонки сезона, - сказал главный тренер сборной Эстонии Матти Киллинг. - Если сумеем завоевать олимпийские билеты в двух классах судов, это будет успех".
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