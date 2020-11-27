Эстонские гимнастки выступят в четырех финалах чемпионата Европы

28 ноября в программе чемпионата Европы будут разыграны 6 комплектов наград. Сборная Эстонии поборется за медали в групповых упражнениях 5 мячей и 3 обруча+2 пары булавов.

В финалах выступят и две эстонские юниорки: Эрика Докучаева - в упражнении с мячом, а Анетте Вахер - в упражнении с лентой.