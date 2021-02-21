Эстонские гимнастки выиграли бронзу на российском этапе "Гран-при"

Розыгрыш наград в соревнованиях команд в групповых упражнениях состоялся в рамках ”Гран-при Москва” впервые.

Сборная Эстонии (которая в этом виде программы выступала в составе Лаурабелл Кабритс, Эвелин Наптал, Арина Окаманчук, Кармели Рейска и Алина Веселова) набрала 33,10 балла. Выиграли соревнования спортсменки Беларуси, второе место у российских гимнасток.

Подробнее о результатах можно прочитать здесь.

Следующий крупный старт у наших гимнасток запланирован в марте — в Софии пройдет первый этап Кубка мира.