21.02.2021, 17:44

Эстонские гимнастки выиграли бронзу на российском этапе "Гран-при"

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Эстонские гимнастки выиграли бронзу на российском этапе "Гран-при"
Eesti Võimlemisliit

Сегодня на международном турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2021" в соревнованиях команд в групповых упражнениях Эстония выиграла бронзовую медаль.

Розыгрыш наград в соревнованиях команд в групповых упражнениях состоялся в рамках ”Гран-при Москва” впервые.

Сборная Эстонии (которая в этом виде программы выступала в составе Лаурабелл Кабритс, Эвелин Наптал, Арина Окаманчук, Кармели Рейска и Алина Веселова) набрала 33,10 балла. Выиграли соревнования спортсменки Беларуси, второе место у российских гимнасток.

Подробнее о результатах можно прочитать здесь.

Следующий крупный старт у наших гимнасток запланирован в марте — в Софии пройдет первый этап Кубка мира.

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