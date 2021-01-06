Эстонские гандболисты неожиданно обыграли боснийцев

Боснийцы считались фаворитами матча. Первую половину встречи они выиграли с разницей в три мяча, но после перерыва хозяева площадки устремились в погоню, которая увенчалась успехом в заключительной десятиминутке.

В составе сборной Эстонии самыми результативными были Карл Тоом и Каспар Леэс, забросившие по 8 мячей.

Первое место в отборочном турнире занимает сборная Германии, выигравшая все три проведенных матча. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы. Шанс попасть в финальный турнир имеет и команда, занявшая третье место в группе.

Эстонские гандболисты покинули последнюю строчку в турнирной таблице. 10 января они проведут повторный поединок отборочного турнира с боснийцами в гостях.