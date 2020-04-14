14.04.2020, 21:30

Эстонские брейк-танцоры мечтают выступить на Олимпиаде-2024 в Париже


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Aeroobikakuninganna 2009
BreiktantsFoto: Ilmar Saabas

Союз уличных танцоров Эстонии вступил в состав Эстонского союза танцевального спорта, устранив тем самым последнее бюрократическое препятствие на пути к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, в программу которой впервые будет включен турнир по брейк-дансу.

"Вступление в Ассоциацию танцевального спорта обеспечит танцорам брейк-данса серьезную мотивацию для начала подготовки к Олимпийским играм в Париже, - сказал основатель НКО Союз уличных танцоров Йоэль Юхт. - В Эстонии есть отличные брейкеры, которые могли бы представлять Эстонию на Олимпийских играх".

В правление Союза уличных танцоров составляют Вахур Агар, Сандер Ластовец, Марек Ветик, Йоэль Кацюба и Йоэль Юхт.

Стремление МОК привлечь в спорт больше молодежи привело к включению в программу Олимпийских игр новых дисциплин, характерных для городской культуры. Президент МОК Томас Бах подтвердил, что до конца года будут рассмотрены организационные вопросы и возможности для беспристрастной оценки соревнований по брейк-дансу.

Показательные выступления брейк-данса уже проводились на Юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе.

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