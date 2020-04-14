Эстонские брейк-танцоры мечтают выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

"Вступление в Ассоциацию танцевального спорта обеспечит танцорам брейк-данса серьезную мотивацию для начала подготовки к Олимпийским играм в Париже, - сказал основатель НКО Союз уличных танцоров Йоэль Юхт. - В Эстонии есть отличные брейкеры, которые могли бы представлять Эстонию на Олимпийских играх".

В правление Союза уличных танцоров составляют Вахур Агар, Сандер Ластовец, Марек Ветик, Йоэль Кацюба и Йоэль Юхт.

Стремление МОК привлечь в спорт больше молодежи привело к включению в программу Олимпийских игр новых дисциплин, характерных для городской культуры. Президент МОК Томас Бах подтвердил, что до конца года будут рассмотрены организационные вопросы и возможности для беспристрастной оценки соревнований по брейк-дансу.

Показательные выступления брейк-данса уже проводились на Юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе.