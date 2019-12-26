26.12.2019, 07:30

Эстонская супермодель провела Рождество со спортсменом

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MyHits AwardsFoto: Taavi Sepp

Рождество - такое время, когда между людьми вспыхивают чувства и зарождается любовь. Именно так, кажется, произошло в отношениях одной из самых успешных эстонских моделей Кармен Педару и гандболиста сборной Эстонии Денера Яанимаа.

29-летняя Педару выложила в своем "Инстаграме" фото, где зарабатывающий на жизнь в украинском "Моторе" 30-летний Яанимаа целует модель в щеку. "Хорошего Рождества от нас", - такой подписью сопроводила Педару этот снимок.

Ранее уроженка Кехра была замужем за итальянцем Рикардо Руини, но пару лет назад этот брак распался.

В молодости Педару занималась футболом - она была вратарем молодежной сборной Эстонии.

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