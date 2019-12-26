Эстонская супермодель провела Рождество со спортсменом

29-летняя Педару выложила в своем "Инстаграме" фото, где зарабатывающий на жизнь в украинском "Моторе" 30-летний Яанимаа целует модель в щеку. "Хорошего Рождества от нас", - такой подписью сопроводила Педару этот снимок.

Ранее уроженка Кехра была замужем за итальянцем Рикардо Руини, но пару лет назад этот брак распался.

В молодости Педару занималась футболом - она была вратарем молодежной сборной Эстонии.