Эстонская спортсменка установила в США мировое достижение

Эстонская пловчиха Мерле Лийванд установила в Майами мировое достижение, проплыв 20 километров в моноласте без помощи рук.
Во время заплыва спортсменка дважды попадала в грозовой шторм, но высокие волны не могли ее остановить.
"Температура воды была 31 градус - как в ванне! - отметила в социальных сетях Лийванд. - Не могу описать, как я счастлива и благодарна".
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