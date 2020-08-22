22.08.2020, 07:50

Эстонская спортсменка установила в США мировое достижение

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Merle Liivand
Merle LiivandFoto: Facebook

Эстонская пловчиха Мерле Лийванд установила в Майами мировое достижение, проплыв 20 километров в моноласте без помощи рук.

Во время заплыва спортсменка дважды попадала в грозовой шторм, но высокие волны не могли ее остановить.

"Температура воды была 31 градус - как в ванне! - отметила в социальных сетях Лийванд. - Не могу описать, как я счастлива и благодарна".

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