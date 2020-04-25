Эстонская спортсменка о жизни в США: "В Калифорнии свобода. Делай, что хочешь"

Уроженка Тюри, многократная победительница чемпионатов Эстонии в различных возрастных группах, рассказала о своей семейной жизни в США, поведала о родах младшей дочери и поделилась спортивными планами.

- Как жизнь с двумя маленькими детьми?

- Очень хорошо. С одним ребенком было, конечно, легче. Два - требуют больше планирования. К счастью, еще перед рождением Камеи получила опыт воспитания двух детей, поскольку мы постоянно проводим время с дочерью Роберта от предыдущего брака Риз.

- Рождение младшей дочери в ноябре прошло удачно?

- Беременность протекала нормально, но роды... О, Боже - не хочу об этом думать. Они продолжались 11 часов.

- Проживая в США, пытаетесь передать детям эстонский язык?

- Конечно! Если папы нет дома, я говорю с девочками по-эстонски. Когда вся семья вместе, мы говорим по-английски. Мои родители общаются с детьми по видеосвязи на эстонском языке.

- Как проходит ваш обычный день?

- Поскольку сейчас у Роберта много свободного времени, мы находимся в Калифорнии. У нас свобода действий - делай, что душа желает. По утрам Роберт ходит помять кости, затем берем детей на беговой круг и занимаемся в тренажерном зале. Моя младшая сестра Яде живет сейчас с нами, поскольку университет, в котором она учится, закрыт из-за чрезвычайного положения.

- Спортивную карьеру собираетесь продолжать?

- Тренируюсь вместо с Робертом, но общее решение о моей спортивной карьере - продолжать ее или нет - пока нами не принято. С двумя маленькими детьми, когда нет няни, тяжело ездить повсюду.