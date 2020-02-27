Эстонская спортсменка о коронавирусе в Италии: консервы сметают хорошо

Занимающий 7-е место в чемпионате Италии "Кьери" дислоцируется в провинции Турин на севере страны. От Милана, где отменены многие массовые мероприятия, совсем недалеко.

"Самая худшая ситуация в соседнем с нами регионе. Вначале была информация, что мы можем проводить домашние матчи чемпионата Италии на своей площадке. Однако в день игры сказали, что все игры в нашем регионе отменяются, - приводит слова Лаак ERR. - Тренировки мы можем проводить в своем зале - с этим проблем нет".

"Насколько я слышала, в магазинах сейчас хорошо продаются бакалейные товары и консервы, - добавила Лаак. - На улицах никакой разницы не замечаю - в Турине все спокойно".