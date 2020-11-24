Эстонская культуристка-красавица получила 18-месячное наказание

В прошлом году допинг-проба спортсменки дала положительный тест на кленбутерол, однако доля запрещенного вещества было очень маленькой. Первоначальное объяснение самой спортсменки и ее адвоката - вещество попало с пищей - выглядело вполне правдоподобно.

Обсуждение этого допинг-случая обещало быть очень сложным, однако на слушаниях в Дисциплинарной коллегии никаких дебатов не было. Экс-чемпионка Эстонии по тяжелой атлетике сразу призналась в нарушении антидопинговых правил и согласилась понести за это 18-месячную дисквалификацию.

"Ее предложение заключалось в признании нарушения антидопинговых правил при смягчающих обстоятельствах", - сказал председатель Дисциплинарной коллегии Маргус Мугу.

Вариант наказания, который предложила сама спортсменка, показался членам дисциплинарного органа вполне разумным. Именно 18-месячную дисквалификацию ей и назначила Дисциплинарная коллегия.