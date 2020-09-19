19.09.2020, 19:45

Эстонская фитнесистка завоевала золото чемпионата Европы

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Эстонская фитнесистка завоевала золото чемпионата Европы
Tiia Kaare (vasakult kolmas).EKFL/Facebook

На проходящем в испанской Санта-Сусанне чемпионате Европы по фитнесу и культуризму золотую медаль завоевала эстонская юниорка Тийа Кааре.

Представительница Эстонии победила в категории бодифитнес. "Сделала для победы все, что возможно. Конкуренты были хороши, но я была на шаг впереди их", - так прокомментировала свой успех Кааре.

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