11.12.2019, 17:15

Эстонская фитнес-красавица завоевала золото чемпионата мира

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EST 7
Jana Teder.
Jana Teder.Foto: erakogu

В испанской Таррагоне завершился чемпионат мира по фитнесу и культуризму в категории "Мастер", где возраст участников превышает 35 лет.

Посланцы Эстонии завоевали в Испании две награды. В категории фитнес-бикини до 44 лет с золотой медалью вернулась домой Яна Тедер.

Бронзовую награду завоевала Лилиан Ранну в возрастной категории старше 35 лет.

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