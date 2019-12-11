Эстонская фитнес-красавица завоевала золото чемпионата мира

rus.delfi.ee EST 7

Jana Teder. Foto: erakogu

В испанской Таррагоне завершился чемпионат мира по фитнесу и культуризму в категории "Мастер", где возраст участников превышает 35 лет.