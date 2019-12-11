Эстонская фитнес-красавица завоевала золото чемпионата мира

В испанской Таррагоне завершился чемпионат мира по фитнесу и культуризму в категории "Мастер", где возраст участников превышает 35 лет.
Посланцы Эстонии завоевали в Испании две награды. В категории фитнес-бикини до 44 лет с золотой медалью вернулась домой Яна Тедер.
Бронзовую награду завоевала Лилиан Ранну в возрастной категории старше 35 лет.
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