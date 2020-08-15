Эстонская амазонка выиграла этап Кубка мира по выездке

В соревнованиях по выездке участвовали лишь 5 пар из Эстонии, Финляндии и Латвии. Победительницей этапа Кубка мира стала эстонская спортсменка Дина Эллерман на лошади Донна Анна.

16 августа программу конных соревнований в Харьюском уезде завершит этап Кубка мира по преодолению препятствий.