15.08.2020, 21:05

Эстонская амазонка выиграла этап Кубка мира по выездке


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Эстонская амазонка выиграла этап Кубка мира по выездке
Dina Ellermann ja Donna Anna.Eesti Ratsaspordi Liit

На конноспортивной базе в Руйла проходит этап Кубка мира по выездке и конкуру.

В соревнованиях по выездке участвовали лишь 5 пар из Эстонии, Финляндии и Латвии. Победительницей этапа Кубка мира стала эстонская спортсменка Дина Эллерман на лошади Донна Анна.

16 августа программу конных соревнований в Харьюском уезде завершит этап Кубка мира по преодолению препятствий.

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