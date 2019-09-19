Эстонка Эпп Мяэ выиграла "бронзу" на чемпионате мира!

В решающей схватке бронзового раунда по вольной борьбе эстонка Эпп Мяэ победила китайскую спортсменку Чжоу Циани — 6:4. И это при том, что за 12 сек до конца схватки Эпп проигрывала 2:4! Один удачный бросок принес эстонской спортсменке бронзу.

Теперь 27-летняя Эпп Мяэ — двукратная призерка чемпионатов мира (первый раз — в Лас-Вегасе в 2015-м году).

Ранее борец греко-римского стиля Хейки Наби также принес нашей команде бронзовую медаль.