19.09.2019, 17:51

Эстонка Эпп Мяэ выиграла "бронзу" на чемпионате мира!


rus.delfi.ee
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Epp Mäe
Epp MäeFoto: Sergei Bobylev, TASS/Scanpix

На проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе эстонские борцы завоевали уже две медали.

В решающей схватке бронзового раунда по вольной борьбе эстонка Эпп Мяэ победила китайскую спортсменку Чжоу Циани — 6:4. И это при том, что за 12 сек до конца схватки Эпп проигрывала 2:4! Один удачный бросок принес эстонской спортсменке бронзу.

Теперь 27-летняя Эпп Мяэ — двукратная призерка чемпионатов мира (первый раз — в Лас-Вегасе в 2015-м году).

Ранее борец греко-римского стиля Хейки Наби также принес нашей команде бронзовую медаль.

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