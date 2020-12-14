14.12.2020, 21:15
Эстония взяла золото чемпионата Европы по тхэквондо
На чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов, который проходил в Боснии и Герцеговине, Александр Мускевич завоевал золотую медаль.
На чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов, который проходил в Боснии и Герцеговине, Александр Мускевич завоевал золотую медаль.
Молодой тхэквондист спортивного клуба "Идаблок" в финальном поединке победил со счетом 23:18 представителя Украины.
В сложных условиях пандемии на первенство континента собрались 228 спортсменов из 28 европейских стран.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Матч «Зенит» — «Спартак» доверили Карасеву
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, победа Исмаилова
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик