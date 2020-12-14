14.12.2020, 21:15

Эстония взяла золото чемпионата Европы по тхэквондо


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Эстония взяла золото чемпионата Европы по тхэквондо
Частный архив

На чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов, который проходил в Боснии и Герцеговине, Александр Мускевич завоевал золотую медаль.

Молодой тхэквондист спортивного клуба "Идаблок" в финальном поединке победил со счетом 23:18 представителя Украины.

В сложных условиях пандемии на первенство континента собрались 228 спортсменов из 28 европейских стран.

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