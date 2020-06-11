Эстония сравнялась с Ватиканом. С топ-спортсменов снимают погоны

Эстония станет вторым государством в Европе после Ватикана, где Вооруженные силы не поддерживают профессиональный спорт, отмечает Eesti Päevaleht.

В Силах обороны сменились приоритеты

Спортгруппа была создана в 2006 году, когда Силы обороны возглавлял Антс Лаанеотс. Тогда считалось, что Вооруженные силы должны помогать эстонскому спорту. Были определены спортивные дисциплины, которым Силы обороны оказывали поддержку - стрельба, биатлон, ориентирование, современное пятиборье, триатлон, гребля, борьба, дзюдо.

У нынешнего руководителя Сил обороны генерал-майора Мартина Херема - он в этой должности с декабря 2018 года - другие приоритеты. Военачальник не понимает, почему Силы обороны должны содержать топ-спортсменов.

Martin Herem Foto: Rauno Volmar

Узнав о ликвидации спортгруппы, Лаанеотс связался с командующим Сил обороны Мартином Херемом и министром обороны Юри Луйком. "Запутанная история, - вздохнул Лаанеотс. - Херем считает, что в Силах обороны слишком много гражданских лиц. Их число надо сократить. Оборонный бюджет был очень сложный. Пришлось чем-то пожертвовать".

Ракета стоит больше

"Причина ликвидации спортгруппы не в деньгах, а умственная", - пояснил Eesti Päevaleht один осведомленный источник. Он отметил, что ракета, выпущенная над эстонским небом из испанского истребителя в 2018 году - она до сих пор не найдена - стоит больше, чем годовое содержание спортивной группы, на которую из бюджета тратилось 350 000 евро в год.

Двукратный чемпион мира по борьбе капрал Хейки Наби не понимает причин ликвидации спортивной группы. "Деньги не могут быть причиной, там, что-то другое", - сказал Наби. По его словам, большинство топ-борцов в мире получают зарплату в армейских структурах.

Heiki nabi sai kaprali auastme Foto: pressimaterjalid, Eesti Kaitsevägi

Сокращение членов профессиональной спортгруппы произойдет в сентябре. Им будет выплачена компенсация, размер которой зависит от стажа службы.

ЭОК окажет помощь сокращенным

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа не понимает, почему Силы обороны решили ликвидировать спортивное подразделение.

"Это невероятно. ЭОК окажет помощь, потерявшим работу спортсменам , но пятно от ликвидации спортивной группы отразится на репутации Сил обороны".