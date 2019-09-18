Эстония проиграла в волейбол даже Украине

А все начиналось очень неплохо - прекрасная первая игра с чемпионами мира из Польши, и, казалось бы, мы точно выйдем из группы. Но дальнейшие странные и слабые тренерские решения и расхлябанность игроков в простейших элементах не позволили Эстонии взять ни одно очка (хотя в волейболе очки начисляются даже за поражение 2:3).

Матч с Украиной для нашей команды получился тренировочным:

Украина - Эстония 3-0 (25:17, 25:15, 25:14)