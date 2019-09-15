Эстония проиграла, но шансы пройти дальше еще есть

Пока что у нашей команды отсутствуют компоненты, из-за которых она может продолжить борьбу на чемпионате Европы и выйти из группы D. В матче с Чехами случился немного дворовый волейбол, в котором сильнее были чехи. У сборной Эстонии не летела подача, был ужасный прием и слабая доигровка.

Эстония — Чехия 0-3 (18:25, 32:34, 26:28)

Группа A:

Румыния — Италия — 1-3 (15:25, 14:25, 25:23, 14:25)

Португалия — Франция — 0-3 (11:25, 20:25, 23:25)

Группа B:

Испания — Бельгия — 0-3 (17:25, 21:25, 14:25)

Сербия — Словакия — 3-0 (25:19, 25:20, 25:21)

Группа C:

Беларусь — Финляндия — 3-2 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13)

Турция — Словения — (матч начался в 21.30)

Группа D:

Голландия — Польша — 0-3 (19:25, 18:25, 19:25)

