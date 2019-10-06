Эстонцы достойно выступили в марафоне на чемпионате мира

Тидрек опередил на минуту своего земляка - 2:17.38 против 2:18.30. Этого хватило, чтобы занять место на 7 строчек выше, настолько плотными были результаты. Среди результатов европейцев время эстонца стало 7-м.

Результаты первой тройки:

1. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2.10,40

2. Мосинет Гереме (Эфиопия) – 2.10,44

3. Амос Кипруто (Кения) – 2.10,51

Россиянин Федор Шутов занял 35 место.