06.10.2019, 11:11
Эстонцы достойно выступили в марафоне на чемпионате мира
Эстонские марафонцы Тидрек Нурме и Роман Фости заняли соответственно 26 и 33 место на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Эстонские марафонцы Тидрек Нурме и Роман Фости заняли соответственно 26 и 33 место на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Тидрек опередил на минуту своего земляка - 2:17.38 против 2:18.30. Этого хватило, чтобы занять место на 7 строчек выше, настолько плотными были результаты. Среди результатов европейцев время эстонца стало 7-м.
Результаты первой тройки:
1. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2.10,40
2. Мосинет Гереме (Эфиопия) – 2.10,44
3. Амос Кипруто (Кения) – 2.10,51
Россиянин Федор Шутов занял 35 место.
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