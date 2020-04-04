Эпидемию COVID-19 на Сааремаа спровоцировали два матча с "Миланом"

Самая сложная ситуация с распространением коронавируса в Эстонии наблюдается на острове Сааремаа. Одной из возможных причин вспышки называются два матча Кубка вызова волейболистов "Сааремаа" с итальянским "Миланом".
Рассмотрим хронологию событий. В четвертьфинале Кубка вызова островитяне дважды 4-5 марта встречались в Курессааре с "Миланом". Вскоре остров Сааремаа стал одним из главных эпицентров распространения коронавируса в Эстонии.
Роковая договоренность
Изначально первый поединок соперников должен был состояться в конце февраля на площадке итальянского клуба. Однако из-за вспышки коронавируса в Италии Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отменила матч в Милане.
Рассматривались несколько вариантов дальнейшего развития событий: не проводить матчи вообще, сыграть один поединок на нейтральной площадке или провести два матча в Эстонии. Клубы договорились между собой, что оба поединка пройдут в Курессааре.
"Сааремаа" запросил разрешение на проведение матчей у Департамента здравоохранения и уездных властей. Возражений - отметим это особо - не последовало.
Для справки: по состоянию на 1 марта в Италии было выявлено 1577 инфицированных и зафиксирован 41 смертельный случай.
Певкур хотел возглавить европейский волейбол
Поговаривают, что в проведении двух матчей на Сааремаа был очень заинтересован президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур, который баллотируется на пост главы Европейской конфедерации волейбола.
Шансы на победу у него неплохие. Хорошее владение русским языком наверняка обеспечит Певкуру голоса стран из бывшего СССР. К тому же Италия - ведущая держава в европейском волейболе. Заручиться ее услугами - означало обеспечить себе весомое преимущество на выборах. Правда, сам Певкур утверждает, что он не лоббировал проведение двух игр Кубка вызова в Эстонии, а инициатива проведения матчей исходила от "Сааремаа".
У игрока "Милана" была температура
"Милан" прилетел в Эстонию 3 марта транзитом через Варшаву. В составе гостей отсутствовал 201-сантиметровый Лука Башич. По словам представителей клуба, он остался дома из-за температуры.
Для справки: Милан находится на севере Италии - именно эта часть страны больше всего пострадала от коронавируса.
"К счастью, зараженных в команде у нас нет", - отметил в интервью Delfi Sport серб Неманья Петрич.
Ажиотаж на Сааремаа
Приезд итальянского клуба вызвал большой ажиотаж на Сааремаа. Волейбольный клуб активно приглашал публику на домашние матчи, отмечая при этом, что никаких проблем в части коронавируса нет.
В Курессаареском спортхолле были установлены дополнительные трибуны. На первом матче присутствовали 1370 зрителей, на втором - 1280. "Милан" пробился в полуфинал Кубка вызова, выиграв оба поединка у эстонского клуба - 3:0 и 3:1.
Кто кого заразил?
Итальянцы улетели домой, а 11 марта Департамент здравоохранения сообщил, что у двух островитян обнаружен коронавирус. Одним из зараженных оказался исполнительный директор волейбольного клуба Ханнес Сепп.
В качестве возможной причины заражения эстонские медики назвали контакты с представителями приезжей команды.
"Милан" в своем сообщении в тот же день отметил, что представители итальянского клуба контактировали в Курессааре с тремя лицами, у которых обнаружили COVID-19. Поэтому вся команда была отправлена на карантин.
Затем новости, связанные с коронавирусными матчами в Курессааре, стали приходить каждый день: инфицирован сербский судья, заболели игроки "Сааремаа", дальнейшее существование клуба находится под вопросом.
"Сааремаа" получит 10 000 евро
Задним числом теперь все признают, что оба поединка Кубка вызова на Сааремаа нельзя было проводить, но от этих слов сейчас никому не легче.
Европейская конфедерация волейбола решила выплатить 2,6 млн евро призовых участникам еврокубковых турниров. Представитель Эстонии "Сааремаа", добравшийся до четвертьфинала Кубка вызова, в соответствии с регламентом турнира получит 10 000 евро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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