Эпидемию COVID-19 на Сааремаа спровоцировали два матча с "Миланом"

Рассмотрим хронологию событий. В четвертьфинале Кубка вызова островитяне дважды 4-5 марта встречались в Курессааре с "Миланом". Через неделю на острове выявили первых инфицированных - одним из них был менеджер эстонского клуба. Вскоре через контакты первого и второго уровней Сааремаа стал одним из главных эпицентров распространения коронавируса в Эстонии.

Роковая договоренность

Изначально первый поединок соперников должен был состояться 26 февраля на площадке итальянского клуба. Однако из-за вспышки коронавируса в Италии Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отменила матч в Милане.

Рассматривались несколько вариантов дальнейшего развития событий: не проводить матчи вообще, сыграть один поединок на нейтральной площадке или провести два матча в Эстонии. Клубы договорились между собой, что оба поединка пройдут в Курессааре.

"Сааремаа" запросил разрешение на проведение матчей у Департамента здравоохранения и уездных властей. Возражений - отметим это особо - не последовало.

Для справки: по состоянию на 1 марта в Италии было выявлено 1577 инфицированных и зафиксирован 41 смертельный случай.

Певкур хотел возглавить европейский волейбол

Поговаривают, что в проведении двух матчей на Сааремаа был очень заинтересован президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур, который баллотируется на пост главы Европейской конфедерации волейбола.