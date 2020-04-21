ЭОК закрывает для олимпийцев Audentes. Тратить 1000 евро в день - очень дорого

После объявления чрезвычайного положения для подготовки к Олимпийским играм лучшие спортсмены Эстонии могли использовать только два объекта для тренировок - спортивный центр Audentes и гребную базу "Калев" в Пярну.

Олимпиада-2020 перенесена и...

По словам спортивного директора ЭОК Мартти Раю, эстонские топ-спортсмены активно использовали Audentes. Там тренировались пловцы, легкоатлеты, дзюдоисты, но в первых числах мая двери спорткомплекса закроют. Причина чисто экономическая.

Когда было получено специальное разрешение на тренировки, предполагалось, что Олимпиада-2020 все-таки пройдет в этом году. Теперь ситуация с проведением Игр изменилась.

Финансово нецелесообразно

"Проводить тренировки спортсменов в Audentes финансово нецелесообразно - для нас это дополнительная нагрузка. Содержание бассейна очень дорого. Вопрос только в том, в какую сумму нам обойдутся тренировки", - сказал Раю. По его словам, один день занятий в спорткомплексе обходится почти в 1000 евро.

"Расходы на ежедневную уборку и дезинфицирование душевых и тренировочных площадок составляют примерно четверть этой суммы", - добавил Раю.

В спортивном комплексе действуют очень строгие правила. Тренироваться в нем могут только ограниченный круг спортсменов. Ежедневно они проходят врачебный контроль. Проходят его и уборщики помещений.