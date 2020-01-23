ЭОК увеличил премии топ-спортсменам. Чемпион мира получит 50 000 евро

"Чтобы выиграть медаль на титульных соревнованиях, нужна безумная работа. ЭОК каждые пару лет обновляет систему премирования спортсменов и тренеров. Нынешнее изменение расширяет список награждаемых спортсменов, получивших признание в Европе и мире", - сказал президент Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.

Премиальные возросли

Если прежде премия за золотую медаль чемпионата мира в олимпийском виде спорта составляла 40 000 евро, то теперь она выросла до 50 000. Премии за серебро и бронзу остались на прежнем уровне - 20 000 и 15 000 евро.

За титул чемпиона Европы в олимпийском виде спорта полагается теперь 19 000 евро (раньше было 15 000). ЭОК начинает выплачивать премии и другим медалистам чемпионата Европы - раньше такого пункта в положениии о премировании не было. Серебро стоит 10 000 евро, к бронзе чемпионата Европы полагается 5000 евро.

Размер премий за медали Олимпийских игр остался неизменный: золото 100 000 евро, серебро - 70 000, бронза - 45 000 евро.

В неолимпийских видах спорта премии получают победители чемпионатов Европы и мира. Точный размер вознаграждения устанавливает в конце года исполком ЭОК.

На молодежь обратили внимание

Большие изменения произошли в премировании медалистов юниорских и молодежных турниров. Если раньше на премии могли рассчитывать только обладатели золотых медалей, то теперь их будут получать серебряные и бронзовые призеры.

Призеры юниорских и молодежных чемпионатов мира: золото - 5000 евро, серебро - 3000 евро, бронза - 2000 евро.

Призеры юниорских и молодежных чемпионатов Европы: золото - 4000 евро, серебро - 2000 евро, бронза - 1000 евро.