ЭОК наградил чемпионов мира в неолимпийских видах спорта

· Отт Киккас, Марьялийса Умб, Карл-Роберт Тринк и Сийм Отс, чемпионы мира в парусном спорте (ORC, класс ”С”) — в общей сложности 10 000 евро
· Расмус Хаугасмяги (клуб водно-моторного спорта Tartu Kalev), чемпион мира по водно-моторному спорту в классе ”OSY-400” — 3000 евро
· Стефан Аранд (клуб водно-моторного спорта Tartu Kalev), чемпион мира по водно-моторному спорту в классе ”Offshore 3J” — 3000 евро
· Тиммо Таммемяэ (SK 100) и Райн Сеэпылд, чемпионы мира по спортивному ориентированию в дисциплине ”рогейн” среди мужчин — в общей сложности 5000 евро
· Андо Рохтметс (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 5 / 10,0 см³ — 3000 евро
· Тыну Сепп (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 4 / 5,0 см³– 3000 евро
· Лембит Вахер (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 2 / 2,5 см³ — 3000 евро
· Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, чемпионы мира по ралли серии WRC — в общей сложности 19 000 евро
Тренеры чемпионов мира получат следующие премии:
· Сирет Тара, тренер Бориса Любченко — 2000 евро
· Пийбе Таммемяэ, тренер Тиммо Таммемяэ и Райна Сеэпылда — 2000 евро
· Юллар Пывват, тренер Расмуса Хаугасмяги — 1500 евро
· Ахто Ааслав-Каазик, тренер Стефана Аранда — 1500 евро
· Тыну Сепп, тренер Андо Рохтметса и Лембита Вахера — 1500 евро
· Лембит Вахер, тренер Тыну Сеппа — 1500 евро
Средства на денежные премии по запросу ЭОК выделит Министерство культуры.
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