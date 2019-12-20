ЭОК наградил чемпионов мира в неолимпийских видах спорта и их тренеров

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа выразил признательность чемпионам мира и их тренерам. ”Эстонский олимпийский комитет — ведущая организация эстонского спорта, и мы связаны не только с олимпийскими видами спорта. Успехи в спорте, вне зависимости от того, входит вид спорта в олимпийскую программу или нет, это гордость для Эстонии и нашего народа. Кроме того, спорт, конечно же, благоприятно сказывается физическом и психическом здоровье”, — сказал Сыырумаа.

Премии за призовые места, завоеванные на международных титульных соревнованиях, назначаются в соответствии с порядком, утвержденным исполнительным комитетом ЭОК. Спортсменов, занявших призовые места на титульных соревнованиях в неолимпийских видах спорта, ЭОК может награждать денежными премиями при наличии финансовых возможностей.

Эстонский олимпийский комитет наградит ставших в этом году чемпионами мира спортсменов неолимпийских видов спорта следующими премиями:

· Борис Любченко (Black Team Estonia), двукратный чемпион мира по зимнему виндсёрфингу в дисциплинах ”курс-рейс” и ”шорт-трек слалом” — 2x2500 евро