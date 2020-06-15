Экс-чемпион мира по шахматам Крамник прочитал стихотворение Гребенщикова. Это круто
Шахматист Эмиль Сутовский выложил в своем фэйсбуке видеоролик, в котором экс-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник читает текст песни Бориса Гребенщикова "Я инженер на сотню рублей...".
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