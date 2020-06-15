Экс-чемпион мира по шахматам Крамник прочитал стихотворение Гребенщикова. Это круто

В тексте Владимир Крамник, родившийся в 1975 году, изменил число 25 на 45 в возрасте лирического героя. Видео мгновенно разошлось по сети и заработало десятки тысяч просмотров.

Владимир Крамник - российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам (2006—2007), обладатель Кубка мира (2013). В составе сборной России трёхкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 1996), победитель командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013). Заслуженный мастер спорта России.