Екатерина Патюк установила новый рекорд Эстонии

Предыдущее достижение, установленное в 2003 году Кадри Келве (17.11,8), было побито с помощью "зайцев", в роли которых на первых километрах дистанции выступили задавшие высокий темп бегуны-мужчины.

В мужском забеге на 5000 метров рекорд Эстонии Энна Селлик (13.54,2), установленный еще 45 лет назад, устоял. Марафонец Тийдрек Нурме, атаковавший рекордное время в Тартуском легкоатлетическом манеже, в конце дистанции заметно сдал - 14.18,38.