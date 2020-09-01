01.09.2020, 19:55
Екатерина Патюк установила новый рекорд Эстонии
Многократная чемпионка страны по легкой атлетике Екатерина Патюк установила в Тарту рекорд Эстонии для закрытых помещений на дистанции 5000 метров - 16.45,08.
Многократная чемпионка страны по легкой атлетике Екатерина Патюк установила в Тарту рекорд Эстонии для закрытых помещений на дистанции 5000 метров - 16.45,08.
Предыдущее достижение, установленное в 2003 году Кадри Келве (17.11,8), было побито с помощью "зайцев", в роли которых на первых километрах дистанции выступили задавшие высокий темп бегуны-мужчины.
В мужском забеге на 5000 метров рекорд Эстонии Энна Селлик (13.54,2), установленный еще 45 лет назад, устоял. Марафонец Тийдрек Нурме, атаковавший рекордное время в Тартуском легкоатлетическом манеже, в конце дистанции заметно сдал - 14.18,38.
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