Двукратный олимпийский чемпион: принцип России — обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает: дать нам бан или не дать?

- Весь наш спорт всегда был нечестен, — утверждает Панкратов. — Мы выставляем спецназ против детей. Мы не самая спортивная нация. Мы прекрасно это знаем. И у нас не самые сильные спортсмены. Но мы соревнуемся не с теми, не с равными себе. У США есть НБА, НХЛ и прочее-прочее, но на Игры олимпийские они посылают студентов. Чуть-чуть ситуация стала меняться сейчас, приезжали НБА играть — все матчи с огромным преимуществом, в 20-30 и больше очков — и чего? Еще раз: с 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру (Пакратов имеет в виду участие государства в спортивной жизни, которое прямо запрещено олимпийской хартией - прим. RusDelfi). Ну когда-то нам должны были сказать ”Стоп”? Вот теперь нам и говорят.

– Но нам не за это говорят сейчас.

– Да, потому что опять с разбегу вляпались в допинговые истории. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем — ”боремся”. Общий принцип: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать? Может, одумаются они? Может, есть в стране хоть один кто-то нормальный? Когда-то же русские поймут? Пустили свинью за стол — она и ноги на стол. Когда мы поймем, что так себя вести нельзя?

Сейчас — какой-то адовый происходит бал Сатаны. Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться. Мы делаем все, чтобы нас выгнали.