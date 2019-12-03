03.12.2019, 21:00

Двукратный чемпион Олимпиады осужден за педофилию


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Peter Seisenbacher AUSTRIA-CRIME/
Peter Seisenbacher Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер приговорен в Вене к 5 годам тюрьмы по обвинению в совращении малолетних.

Эпизоды, в которых обвинялся дзюдоист, произошли 20 лет назад. Одной девочке было в то время 9 лет, другой - 13

Суд по делу Зайзенбахера должен был начаться еще в 2016 году, но дзюдоист покинул Австрию. Некоторое время он жил в Грузии, затем скрывался на Украине. В сентябре 2019 года 59-летнего дзюдоиста экстрадировали из Киева на родину.

Зайзенбахер стал первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд в 1984 и 1988 годах. Ни одного обвинения в суде он не признал.

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