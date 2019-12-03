Двукратный чемпион Олимпиады осужден за педофилию
Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер приговорен в Вене к 5 годам тюрьмы по обвинению в совращении малолетних.
Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер приговорен в Вене к 5 годам тюрьмы по обвинению в совращении малолетних.
Эпизоды, в которых обвинялся дзюдоист, произошли 20 лет назад. Одной девочке было в то время 9 лет, другой - 13
Суд по делу Зайзенбахера должен был начаться еще в 2016 году, но дзюдоист покинул Австрию. Некоторое время он жил в Грузии, затем скрывался на Украине. В сентябре 2019 года 59-летнего дзюдоиста экстрадировали из Киева на родину.
Зайзенбахер стал первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд в 1984 и 1988 годах. Ни одного обвинения в суде он не признал.
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