Двукратный чемпион Олимпиады осужден за педофилию

Эпизоды, в которых обвинялся дзюдоист, произошли 20 лет назад. Одной девочке было в то время 9 лет, другой - 13

Суд по делу Зайзенбахера должен был начаться еще в 2016 году, но дзюдоист покинул Австрию. Некоторое время он жил в Грузии, затем скрывался на Украине. В сентябре 2019 года 59-летнего дзюдоиста экстрадировали из Киева на родину.

Зайзенбахер стал первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд в 1984 и 1988 годах. Ни одного обвинения в суде он не признал.