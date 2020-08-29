Два культуриста-гея застрелены в собственном доме

Полиция Мальты расследует жестокое убийство двух культуристов-геев. Кристиан Пандольфино и Ивор Мацейовски были найдены в своем доме с огнестрельными ранениями.
Смертельный инцидент с культуристами произошел 18 августа в курортном городе Слима, сообщает финское издание Iltalehti.
Пандольфино вместе с приехавшей к нему из Великобританией семьей обедал в ресторане. Культурист покинул заведение раньше остальных. Когда близкие пришли домой, то они обнаружили Пандольфино и его секс-партнера Мацейовски мертвыми.
Мальтийская полиция разыскивает трех человек, которые попали в поле зрения камер видеонаблюдения - они выходили из жилища культуристов. Предполагается, что в состав банды входил еще один человек, поджидавший своих сообщников в машине.
Пандольфино был врачом и попутно занимался культуризмом. Год назад он переехал из Великобритании на Мальту. Его партнер Мацейовски - гражданин Великобритании польского происхождения. Помимо занятий культуризмом, он торговал произведениями искусства.
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