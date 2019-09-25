Два эстонца гарантировали себе по 111 000 долларов на чемпионате мира по онлайн-покеру

Наша страна - единственная, кроме Великобритании, которая имеет два представителя в этой стадии турнира. Все участники финального стола уже гарантировали себе по меньшей мере по 111 000 долларов призовых.

Победитель чемпионата получит 1,6 млн, приз за второе место составляет 1,187, и третье - 0,846 млн долларов.

Эстонские участники выступают под прозвищами "NeedBeat" и "Leitnant".