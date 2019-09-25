25.09.2019, 21:28
Два эстонца гарантировали себе по 111 000 долларов на чемпионате мира по онлайн-покеру(1)
На проходящем сейчас чемпионате мира по онлайн-покеру идет основной турнир, в число девяти сильнейших вышли два представителя Эстонии.
На проходящем сейчас чемпионате мира по онлайн-покеру идет основной турнир, в число девяти сильнейших вышли два представителя Эстонии.
Наша страна - единственная, кроме Великобритании, которая имеет два представителя в этой стадии турнира. Все участники финального стола уже гарантировали себе по меньшей мере по 111 000 долларов призовых.
Победитель чемпионата получит 1,6 млн, приз за второе место составляет 1,187, и третье - 0,846 млн долларов.
Эстонские участники выступают под прозвищами "NeedBeat" и "Leitnant".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как вычислить российского туриста за границей?
Осторожно, новый вид мошенничества
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Две школьницы убили "самую красивую" подругу