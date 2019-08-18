"Дружба-84". Как СССР 35 лет назад бойкотировал Олимпиаду в США

"Зато нам выдали олимпийскую форму сборной СССР, в которой должны были выступать в Лос-Анджелесе. Столько экипировки на один сезон я раньше никогда не получал. Свой красно-белый спортивный костюм передал в Музей спорта в Тарту", - добавил Пуусте.

Спортсмены - заложники политических игр

Летняя Олимпиада-84 в Лос-Анджелесе пришлась на пик конфронтации СССР и США. Из-за ввода советских войск в Афганистан американцы и их союзники бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве. В сентябре 1983 года над Сахалином был сбит корейский "Боинг" - погибли все находившиеся на борту 269 человек.

"Решение об отказе от выступления на Олимпиаде в Лос-Анджелесе было очень грустным и неприятным, но неожиданным оно не стало, поскольку отношения между СССР и США были в то время очень сложные. Мы, спортсмены, стали заложниками политических игр", - вспоминает события 35-летней давности чемпионка Европы и мира по стрельбе Инна РОЗЕ.



INNA ROSE FOTO: Marko Mumm

Орленок на память

От бойкота Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе из стран социалистического лагеря отказались только Румыния, Югославия и Китай.

Основным мотивом отказа от выступления в Лос-Анджелесе Москва назвала отсутствие гарантий безопасности советских спортсменов. СССР требовал в письменной форме подтвердить безопасность делегации, но Вашингтон счел это требование неприемлемым.

Единственной эстонской спортсменкой, которой удалось побывать на олимпийских аренах Лос-Анджелеса, оказалась Розе. Случилось это за три с половиной месяца до начала Игр.

"В апреле 1984 года, еще до отказа СССР от участия в Олимпийских играх, в Лос-Анджелесе проходила предолимпийская неделя по пулевой стрельбе. Принимали всех спортсменов очень хорошо. У меня до сих пор сохранился дома талисман Олимпиады-1984 орленок Сэм", - говорит Розе.

Спорт - часть политики

Соревнования "Дружба-84" проходили по 28 видам спорта. Как и на Олимпиаде-80, мастера парусного спорта соревновались в Таллиннском заливе.

В общей сложности в "Дружбе" участвовали свыше 50 стран. Выступали и представители ФРГ, США, Великобритании, Канады - в основном это были спортсмены, которые не сумели пройти олимпийский отбор. Для справки: на Олимпиаде в Лос-Анджелесе участвовали 140 стран.

Когда в 1980 году американцы бойкотировали олимпийские старты в Москве, часто вспоминали лозунг "спорт вне политики", а в 1984 году СССР под этим же лозунгом не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес и организовал свои международные соревнования.

В неофициальном медальном зачете первое место на "Дружбе" уверенно занял СССР - 282 медали, из которых 126 золотых.

В некоторых видах программы уровень результатов был очень высок. Например, штангисты - они соревновались в Болгарии - установили 28 мировых рекордов. Всего на "Дружбе" было установлено 44 рекорда мира, тогда как в Лос-Анджелесе только 11.

Выдающийся результат показал немецкий копьеметатель Уве Хон. На июньском турнире "Олимпийский день" в Берлине - он был включен в программу "Дружбы" - представитель ГДР совершил бросок на 104.80! Копье воткнулось рядом с границей поля. Для сравнения: чемпион Олимпиады в Лос-Анджелесе финн Арто Хяркенен завоевал золотую медаль с результатом 86.76.

По соображениям безопасности конструкцию копья пришлось вскоре изменить - центр тяжести снаряда был смещен вперед, что сократило дальность бросков.

"У Хона были великолепные физические данные - рост 198 сантиметров, широченный размах рук. Когда он бросал снаряд на "Дружбе" в Москве, все другие виды программы останавливались", - вспоминает занявший четвертое место Пуусте.

Дабы СССР и его союзников не обвиняли в организации альтернативных Олимпийских игр, соревнования были проведены в разных странах и в сроки, не совпадавшие со временем проведения Игр в Лос-Анджелесе.

Сборная СССР смотрела в Таллинне финские телеканалы

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе проходили с 28 июля по 12 августа. Советское телевидение (было два центральных канала) их не освещало.

Интересный выход из ситуации нашел наставник сборной СССР по баскетболу Александр Гомельский. Чтобы увидеть решающие матчи олимпийского турнира, он организовал тренировочный сбор в Таллинне, где можно было смотреть финские телеканалы. Днем баскетболисты тренировались, а вечером и ночью следили за олимпийскими трансляциями.