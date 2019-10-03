03.10.2019, 20:40

Драматичный турнир десятиборцев. Уйбо сражается за золотую медаль


rus.delfi.ee
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Maicel Uibo
Maicel UiboFoto: Andrej Isakovic, AFP

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе продолжается турнир десятиборцев. Перед двумя заключительными видами эстонский атлет Майкель Уйбо занимает третье место - 7073 очка. Такая же сумма и у канадца Дамиана Уорнера.

Уйбо прекрасно выступил в прыжках с шестом, установив личный рекорд 5.40. Нашего спортсмена опережают канадец Пьерс Лепаге (7097) и российский нейтрал Илья Шкуренев (7095). Плотность результатов, как видим, очень высока.

После семи видов лидировал победитель предыдущего мирового первенества француз Кевин Майер - 6310 очков, но из-за травмы он вынужден был прервать выступление в прыжках с шестом на начальной высоте 4.60.

Десятиборцам осталось выступить в двух видах - метании копья (начало в 22:05) и беге на 1500 метров, который начнется ближе к полуночи.

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