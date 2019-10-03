Драматичный турнир десятиборцев. Уйбо сражается за золотую медаль

Уйбо прекрасно выступил в прыжках с шестом, установив личный рекорд 5.40. Нашего спортсмена опережают канадец Пьерс Лепаге (7097) и российский нейтрал Илья Шкуренев (7095). Плотность результатов, как видим, очень высока.

После семи видов лидировал победитель предыдущего мирового первенества француз Кевин Майер - 6310 очков, но из-за травмы он вынужден был прервать выступление в прыжках с шестом на начальной высоте 4.60.

Десятиборцам осталось выступить в двух видах - метании копья (начало в 22:05) и беге на 1500 метров, который начнется ближе к полуночи.