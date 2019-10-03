Драматичный турнир десятиборцев. Уйбо сражается за золотую медаль
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе продолжается турнир десятиборцев. Перед двумя заключительными видами эстонский атлет Майкель Уйбо занимает третье место - 7073 очка. Такая же сумма и у канадца Дамиана Уорнера.
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