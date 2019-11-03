03.11.2019, 20:30

Дональда Трампа освистали на "матче мерзавцев"

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Дональд Трамп на матче UFC
Дональд Трамп на матче UFCФото: Scanpix

Американские полусредневесы Хорхе Масвидаль и Нейт Диас оспорили уникальный титул "главного мерзавца" (The Baddest Motherfucker, BMF). Присутствовавший на матче президент США получил свою порцию ненависти от фанатов UFC.

Специально к этому поединку за 50 тысяч долларов был изготовлен пояс, ставший самой дорогой наградой UFC. Награду выполнили в одном стиле с классическими поясами промоушена, но затемнили и украсили черными бриллиантами.

Грандиозный приз на публику вынес самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн "Скала" Джонсон, позднее и наградивший победителя. Из зала за этим шоу наблюдал президент США Дональд Трамп, которого на арене встретили гулом:

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На исход боя больше всего повлияло рассечение, полученной Нейтом Диазом в начале поединка:

Нейт Диаз Фото: Scanpix

В итоге команда Диаза приняла решение остановить бой и титул "главный мерзавец" достался Хорхе Масвидалю.

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