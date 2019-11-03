Дональда Трампа освистали на "матче мерзавцев"

Американские полусредневесы Хорхе Масвидаль и Нейт Диас оспорили уникальный титул "главного мерзавца" (The Baddest Motherfucker, BMF). Присутствовавший на матче президент США получил свою порцию ненависти от фанатов UFC.
Специально к этому поединку за 50 тысяч долларов был изготовлен пояс, ставший самой дорогой наградой UFC. Награду выполнили в одном стиле с классическими поясами промоушена, но затемнили и украсили черными бриллиантами.
Грандиозный приз на публику вынес самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн "Скала" Джонсон, позднее и наградивший победителя. Из зала за этим шоу наблюдал президент США Дональд Трамп, которого на арене встретили гулом:
Here is President Trump entering MSG for UFC 244. 📽 @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av— Ariel Helwani (@arielhelwani) 3 ноября 2019 г.
На исход боя больше всего повлияло рассечение, полученной Нейтом Диазом в начале поединка:
В итоге команда Диаза приняла решение остановить бой и титул "главный мерзавец" достался Хорхе Масвидалю.
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