Дональда Трампа освистали на "матче мерзавцев"

Специально к этому поединку за 50 тысяч долларов был изготовлен пояс, ставший самой дорогой наградой UFC. Награду выполнили в одном стиле с классическими поясами промоушена, но затемнили и украсили черными бриллиантами.

Грандиозный приз на публику вынес самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн "Скала" Джонсон, позднее и наградивший победителя. Из зала за этим шоу наблюдал президент США Дональд Трамп, которого на арене встретили гулом:

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. 📽 @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av