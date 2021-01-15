До больницы не долетел. Участник "Дакара" скончался на борту самолета

Шерпен попал в аварию 10 января на скорости 178 км/ч. Когда врачи обнаружили гонщика он находился без сознания. В больнице у Пьера диагностировали серьезную травму головы. Его срочно прооперировали в нейрохирургическом отделении - с тех пор он находился в искусственной коме.

Смерть мотоциклиста наступила в тот момент, когда гонщика перевозили на медицинском самолете в один из госпиталей Франции. Находившийся на борту врач-реаниматолог не смог ему помочь.

Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021