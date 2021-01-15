До больницы не долетел. Участник "Дакара" скончался на борту самолета
Печальная новость пришла в заключительный день марафонского ралли-рейда "Дакар-2021". Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в Саудовской Аравии.
Печальная новость пришла в заключительный день марафонского ралли-рейда "Дакар-2021". Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в Саудовской Аравии.
Шерпен попал в аварию 10 января на скорости 178 км/ч. Когда врачи обнаружили гонщика он находился без сознания. В больнице у Пьера диагностировали серьезную травму головы. Его срочно прооперировали в нейрохирургическом отделении - с тех пор он находился в искусственной коме.
Смерть мотоциклиста наступила в тот момент, когда гонщика перевозили на медицинском самолете в один из госпиталей Франции. Находившийся на борту врач-реаниматолог не смог ему помочь.
Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer