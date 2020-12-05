До 10 лет лишения свободы. Трамп подписал закон Родченкова

Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте Григория Родченкова.

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых сговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Сами спортсмены за нарушение антидопинговых правил попадают под санкции ВАДА.