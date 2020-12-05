До 10 лет лишения свободы. Трамп подписал закон Родченкова

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Ранее этот закон был одобрен Сенатом США.
Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте Григория Родченкова.
Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых сговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.
Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Сами спортсмены за нарушение антидопинговых правил попадают под санкции ВАДА.
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