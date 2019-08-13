13.08.2019, 16:55

Дисквалификация россиянина может принести Эстонии бронзу чемпионата мира


Delfi Sport
EST 2
Ruslan Albegov
Ruslan AlbegovFoto: JANEK SKARZYNSKI, AFP

Международная федерация тяжелой атлетики объявила о временной дисквалификации пяти российских штангистов. В их числе двукратный чемпион мира (2013, 2014) в супертяжелом весе Руслан Албегов.

Нарушения правил российскими тяжелоатлетами были выявлены в ходе перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

В 2014 году эстонский тяжеловес Март Сейм занял на чемпионате мира в Алма-Ате четвертое место. Если подтвердится, что Албегов принимал допинг в тот период, то его результат будет аннулирован, а бронзу чемпионата мира получит эстонский штангист.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: