Дисквалификация россиянина может принести Эстонии бронзу чемпионата мира

Международная федерация тяжелой атлетики объявила о временной дисквалификации пяти российских штангистов. В их числе двукратный чемпион мира (2013, 2014) в супертяжелом весе Руслан Албегов.
Нарушения правил российскими тяжелоатлетами были выявлены в ходе перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.
В 2014 году эстонский тяжеловес Март Сейм занял на чемпионате мира в Алма-Ате четвертое место. Если подтвердится, что Албегов принимал допинг в тот период, то его результат будет аннулирован, а бронзу чемпионата мира получит эстонский штангист.
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