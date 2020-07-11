Детвора останется без подарков. Таллиннский марафон отменен
Из-за опасности распространения коронавируса Таллиннский марафон, запланированный на 11-13 сентября, в своем традиционном формате нынче не состоится - его проведут виртуально.
Из-за опасности распространения коронавируса Таллиннский марафон, запланированный на 11-13 сентября, в своем традиционном формате нынче не состоится - его проведут виртуально.
Отмена Таллинского марафона наверняка огорчит детвору, поскольку детские забеги в самом центре эстонской столицы, после которых каждый участник получал подарочный набор конфет, были очень популярны.
Нью-Йорк, Лондон, Таллинн...
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса пришлось отменить ряд традиционных марафонов - в Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне, Берлине, Праге Стокгольме... Этот список пополнил и Таллиннский марафон, который по количеству участников был крупнейшим спортивным представлением в странах Балтии.
"Мы отдаем себе отчет, что приезд многочисленных гостей из-за рубежа может представлять угрозу для жителей Эстонии, - сказал главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиаллик. - Минимальное время для подготовки соревнования такого масштаба - два месяца. Если бы сегодня была 100-процентная ясность с проведением марафона без ограничений, мы смогли бы подготовиться к проведению представления в полном объеме. К сожалению, из-за постоянной вирусной угрозы такой прогноз не очень реалистичен".
В виртуальном формате
Организаторы спортивного представления вместе с городскими властями эстонской столицы и спонсорами взвесили все возможные риски и решили отказаться от проведения Таллиннского марафона в традиционном формате.
Ранее зарегистрированным участникам предложено принять участие в виртуальном забеге, либо участвовать в Таллиннском марафоне 2021 года.
Виртуальный забег пройдет 1-30 сентября. Каждый участник может сам выбрать подходящую для себя дистанцию - марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забеги на 5 и 10 км.
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