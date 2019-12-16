Депутат Госдумы РФ предложил не пускать во власть спортсменов-допингистов

"Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр верни все это", — сказал Дегтярев журналистам.

Подписаться