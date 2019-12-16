16.12.2019, 15:59

Депутат Госдумы РФ предложил не пускать во власть спортсменов-допингистов


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Михаил Дегтярев
Михаил ДегтяревФото: Scanpix

Так считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает "РИА Спорт".

"Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр верни все это", — сказал Дегтярев журналистам.

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