Дело тренера Мати Алавера отправлено в суд

Обвинение, часть материалов для которого была собрана в сотрудничестве с правоохранительными органами Австрии и Германии, касается действий 65-летнего тренера в период 2016-2019 годов.

"В рамках данного случая было важно собрать как можно больше информации о противозаконной деятельности. Цель состояла в том, чтобы выявить связанных лиц — как употреблявших допинг, так и тех, кто мог их к этому склонять, и роли этих лиц. В рамках проведенных следственных действий было собрано достаточно улик, чтобы предъявить лыжному тренеру подозрение в склонении к употреблению допинга", — сказал глава бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер.

"Пока случаев мошенничества в эстонском спорте обнаруживалось немного, но данный случай показывает, что желает более высоких [спортивных] результатов может подтолкнуть к употреблению недозволенных средств, хотя в долгосрочном плане они разрушают карьеру и репутацию", — добавил он.

Алавер отказался от комментирования.